Beim Kreuzmarkt gibt es dieses Jahr erstmals einen Kinder-Flohmarkt

In Landsberg findet der traditionelle Kreuzmarkt dieses Jahr von Freitag, 27. September, bis Sonntag, 29. September, statt. Jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr wird laut einer Pressemitteilung der Stadt in Tradition eines typischen Jahrmarktes ein breites Sortiment an Waren angeboten.

Außerdem soll es zahlreiche Essensstände geben. Für die kleinen Besucher gibt es in diesem Jahr eine besondere Attraktion, heißt es in der Ankündigung. Erstmals findet demnach am Samstag, 28. September, von 10 Uhr bis 14 Uhr im Vorderanger ein Kinder-Straßen-Flohmarkt statt. Unter dem Motto „Von Kindern für Kinder“ haben junge Verkäufer die Möglichkeit, ihre Spielsachen, Kinderbücher, Kostüme, Bastelarbeiten, Kinderkleidung, Schuhe und vieles mehr anzubieten. Wer mit einem Stand dabei sein möchte, findet das Anmeldeformular sowie alle weiteren Informationen auf der Internetseite der Stadt Landsberg (www.landsberg.de).

Workshop zum „Vergolden von Flusskieseln“

Für Spaß soll auch das weitere Kinderprogramm sorgen. Unter anderem wird ein Künstler-Workshop zum „Vergolden von Flusskieseln“ angeboten und eine Kindereisenbahn lädt zu einer Fahrt ein. Ein musikalisches Rahmenprogramm ist laut der Pressemitteilung ebenfalls geboten. Am Samstag wird die Jazzband „12th Street Connection“ aus Landsberg auftreten, während am Sonntag die alpenländische Volksmusik von der „Hühnerbach Musi“ für Unterhaltung sorgt.

Die genauen zeitlichen Angaben sowie weitere Informationen werden zeitnah zum Kreuzmarkt auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht. Der Landsberger Wochenmarkt wird aufgrund des Kreuzmarktes am Samstag, 28. September, von 7.30 Uhr bis 13 Uhr auf den Infanterieplatz verlegt. (AZ)