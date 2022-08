Landsberg

vor 24 Min.

Beim Landsberger Schlossberg ist (noch) gar nichts sicher

Plus Die Wellen schlagen in Sachen Schulanbau hoch. Derzeit ist nicht einmal geklärt, ob der Beschluss im Stadtrat überhaupt noch durchführbar ist. Was die Architektin und der Historische Verein nun zu dem Thema sagen.

Von Alexandra Lutzenberger

Die Wellen in Sachen Schlossberg schlagen hoch. Viele Meinungen prallen hier aufeinander, viele Vermutungen und viele falsche Behauptungen. Das LT sprach mit der Architektin der neuen Schule, die im Moment gegen die Verwendung von Bildern der Neuplanung des Anbaus der Schlossbergschule durch die Bürgerinitiative und den Historischen Verein vorgeht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen