Beim Mini-Festival im Landsberger Stadttheater treffen Schlagzeug auf Synthesizer

Eine bunte Mischung hat es beim zweitägigen Festival "machen 2" im Landsberger Stadttheater zu hören gegeben. Zwischen Geistergeheul und Sirenen.

Analog und digital – Schlagzeug und Synthesizer haben Wolfgang Petters vom Indie-Label Hausmusik und Jimmy Draht alias Marion Epp als Thema von „machen 2“, einem zweitägigen Minifestival im Landsberger Stadttheater, ausgegeben. Die Veranstaltungsreihe war im Herbst mit einem ausladenden Programm gestartet.

Dieses Mal beschränkten sich die Kuratoren gemeinsam mit Edmund Epple auf Musik und das Foyer. Allzu viel Publikum hatte sich zum Auftakt mit zwei Acts – „meine Lieblingsmänner“, so bezeichnete Epple die Auftretenden – nicht anlocken lassen. Das wiederum erzeugte eine Atmosphäre fast wie in einem rauchigen Club. Die Besucher, eine bunte Mischung aus Jung und Alt genau wie die Künstler, spürten zunächst vorsichtig, ja fast reserviert den Klängen nach, die von der kleinen Bühne ausschwärmten. Vielleicht hatten sie sich auch Epples Feststellung „ohne Offenheit geht künstlerisch nix“ zu Herzen genommen und öffneten sich erst einmal für die Musik.

Der Schlagzeuger von The Notwist war in Landsberg mit dabei

Die kam zunächst vom Duo Haberl/Zimmer. Florian Zimmer startete langsam, ruhig, gleichmäßig – als wollte er seinen modularen Synthesizer erst mit der Örtlichkeit bekannt machen und er selbst die Soundmöglichkeiten des Foyers austesten. Für Andi Haberl gilt das ebenfalls. Der Schlagzeuger, der bei den Weilheimern The Notwist oder auch Max Bab für Rhythmus sorgt, dämpft die Snare mit unterschiedlichen Gerätschaften, ein Glas auf dem Fell der Trommel fängt dank der Vibrationen immer mal wieder an zu wandern und wird vom Musiker zurechtgerückt. Im weiteren Verlauf wird die Musik lebendiger, auch differenzierter. Erstaunlich ist, wie sich Zimmer an den vielen Knöpfen zwischen dem Kabelgewirr auf seinem Spieltisch zurechtfindet. Geistergeheul und Sirenen, Streicher und Singstimmen – dazwischen stellt sich Rhythmus ein, Haberl macht ihn wahlweise analog oder auch mal moderat digital. Der Ausklang ist wieder ruhig – ein flirrender Ton wird von der Windmaschine weggepustet, dazu erklingt eine zarte Melodie.

Bei der Veranstaltung "machen 2" standen auch Andi Haberl (Schlagzeug) und Florian Zimmer (modularer Synthesizer) auf der Bühne. Foto: Thorsten Jordan

Bei "machen 2" trat auch der gebürtige Augsburger Chris Imler auf

Nummer zwei des Abends ist Chris Imler, ein aus Augsburg stammender, längst in Berlin lebender und kunstschaffender Oldie der digitalen Szene. Wobei das mit dem „Alt“ durchaus positiv zu verstehen ist: Imler präsentiert analog und digital perfekt aufeinander abgestimmten Sound. Und ja – er macht alles allein. Die Trommeln sind schlicht mit Baumwoll-Küchentüchern abgedeckt, die elektronische Soundmaschine ist übersichtlich.

Der Augsburger Chris Imler trat als Zweites an dem Abend auf. Foto: Thorsten Jordan

Und ja, sogar eine Art Manuskript hat Imler vor sich liegen. Braucht er das? Wohl eher nicht, denn der in bequemer Jogginghose und weitem Hemd agierende Musiker ist bis in die Haarspitzen präsent, schafft voluminöse Klanggebilde, mault auch mal über das Mikro, das seinen Gesang nicht so wiedergibt, wie er das gern hätte. Er ist halt doch ein Perfektionist, elektronisch hin oder her. Vor allem aber hat Chris Imler jede Menge Spaß bei seinem Auftritt und es scheint ihm egal zu sein, wie lebendig das Publikum zuhört.

