Landsberg

vor 35 Min.

Beim Poetry-Slam punktet die Siegerin mit Fröhlichkeit

Plus Sieben junge Menschen gehen beim Poetry-Slam in Landsberg an den Start. Es geht um Nasenpiercings, Bildung und die Generation Z.

Von Romi Löbhard

Vorwiegend heiter mit ein paar dunklen Wölkchen dazwischen: Das war der jüngste Poetry-Slam im Landsberger Stadttheater. Moderator Ko Bylanzky konnte sieben Poetinnen und zwei Poeten auf die Bühne und vor die voll besetzten Stuhlreihen bitten. Die übliche Auslosung der Auftritte brachte es mit sich, dass ausgerechnet ein sehr ernster, ja depressiver Text am Anfang stand.

Die Augsburgerin Sarah Mittereder berichtete dabei sehr Persönliches. Sie fühle sich wie eine Tasse mit Sprung, sei in einer Art "zerrissener Vollkommenheit". Fast als wäre es dramaturgisch geplant, folgte ein weiterer, persönlicher Text von Lotta Emilia, bei dem es ebenfalls um Zerrissenheit ging, allerdings auf leicht heitere Art. Endgültig in der Fröhlichkeit angekommen war Alina Schmolke. Sie erzählte den begeisterten Zuhörern von Selbstfindungsphasen und Zehnjahresplänen und Menschen, die sich zur Abwechslung ein Nasenpiercing stechen lassen – was sie mit Sicherheit nie tun werde. Das Lustige daran: Der Text war etwas älter und die Poetin selbst konnte sich köstlich amüsieren, denn vor einer Woche hatte sie sich ein Nasenpiercing machen lassen.

