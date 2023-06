Beim Poetry-Slam ringen drei Männer um den Sieg

Vor der Sommerpause wird in Landsberg noch einmal geslammt. Der Gewinner erhält erstmals keinen Alkohol.

Am Ende triumphierte das männliche Geschlecht: Beim letzten Poetry Slam vor der Sommerpause waren die zehn möglichen Startplätze zwar paritätisch besetzt – in den Finaldurchgang wurden vom Publikum im Landsberger Stadttheater aber drei mehr oder weniger junge Männer geklatscht. Die drei hatten einfach die lustigeren, zum Frühsommer passenden Texte mit nach Landsberg gebracht.

Schlussendlich konnte der seit vielen Jahren durch den Abend führende Ko Bylansky den aus Nürnberg angereisten Oliver Walter zum alleinigen Sieger küren. Und das erstmals nicht mit der seit vielen Jahren üblichen, „Flasche Sekt aus dem mittleren Preisklassenregal im Supermarkt“: Alkohol soll nicht länger unterstützt werden, erklärte der Moderator. Stattdessen gab es einen Büchergutschein für Oliver Walter, mit dessen erstem Text der Poeten-Abend startete und dessen zweiter Vortrag den Schlusspunkt setzte.

Der Gewinner überzeugt mit wohldosiertem Humor

Der Nürnberger ist ein recht professioneller Redner, der Pointen gezielt und entsprechend betont zu setzen weiß, plus wohldosiertem, stets passendem Humor. Das war zu Beginn, als er dichtend das derzeit übliche, digitale Beschwerdegeschrei anprangerte, aber auch den Gender-Wahnsinn ad absurdum führte, indem er trotz allem „eine Fahrzeug*innen-Reinigung“ verlangte. In der Schlussrunde dann setzte er komödiantisch eins drauf, als er nach dem Motto „Man(n) isst deutsch“ über die komischen Geschmacksverirrungen bei deutschen Pizzen schwadronierte oder den Döner „deutsch mit Migrationshintergrund“ nannte. Der Apfel, ursprünglich ein Zentral-Asiate, „ist Beispiel für gelungene Integration“ und die Kartoffel „mit ihren vielen Trieben passt nicht so recht in unser christliches Wertgefüge“.

Oliver Walter wurde beim Poetry Slam im Stadttheater in Landsberg zum Sieger gekürt. Foto: Christian Rudnik

„Kaleidoskop“ war der erste Text von Richard König betitelt. Für den zweiten Slammer des Abends waren die beiderseitigen Gefühle in der Partnerschaft, das „Komm her – geh weg“ ein „Kaleidoskop der Emotionen“. Auch er durfte sich noch einmal präsentieren und auch dabei ging es um das Widersprüchliche, um „zwei Männchen in meinem Kopf, die ununterbrochen streiten“. Dritter Finalist war Emil Böttcher, der zunächst den Akt der Verdauung sehr plastisch und lustig und mit vielen Alliterationen schilderte. Fazit: „Am Ende ist alles Scheiße“. Um das Innenleben eines Menschen, genauer eines Rauchers, ging es bei ihm auch im zweiten Text. Fazit hier: „Schall und Rauch“.

Auch Teilnehmende des U20-Workshops sind dieses Mal dabei

Mit dabei beim letzten Poetry Slam der Saison 2022/2023 waren zwei Teilnehmer des U20-Workshops vor ein paar Wochen in Kaufering. Lilien Golob gewährte intime Einblicke in ihr Tagebuch, Leander Ackermann hat es nicht so mit Entscheidungen und Weggabelungen, denkt bei „Sommer“ immer gleich an Sonnenbrand und Insektenstiche. Die weiteren Slammer waren: Anna Münkel, die alle anklagte, die Getränke manipulieren, um junge Frauen gefügig zu machen. „Eigentlich okay“, obwohl doch „alles scheiße“ ist? Die Einstellung ist für Darryl Kiermeier falsch. Deshalb forderte er: „Nimm dich an die Hand und kümmere dich um dich.“

Bei Pauline Puhze wurde es tiefgründig-philosophisch, als sie „Asra – die beste Leitung ist zu schlecht für die Schule“ vortrug. Auch Naemi Winter philosophierte voller Melancholie zu „der Zug ist abgefahren“ – mit einer Pointe am Schluss, die alle Charaktere abdeckt: „Die Bahn streikt mal wieder.“ Sina Bahr schließlich hatte der Werbespruch „Wohnst du noch oder lebst du schon“ angeregt, ein diesbezügliches Gedicht zu schreiben. Wobei sie, die sie ständig am Umziehen ist, sich die Frage eher andersherum stellen würde: „Lebst du noch oder wohnst du schon?“