Beim „Sängerkrieg der Heidehasen“ geht es rasant zu

Plus Die Kinder sehen und hören ein heiteres Stück im Landsberger Stadttheater. Die Darsteller beeindrucken mit ihren Talenten.

Richard Wagners gesammelte Werke – verwoben, zusammengefasst, wild durcheinandergewürfelt und auf eine Stunde eingedampft: Der Kinderbuchautor James Krüss hat sich diesen Spaß vor mehr als 70 Jahren erlaubt und daraus das Spektakel „Der Sängerkrieg der Heidehasen“ gebastelt. Die Geschichte wurde zum Hörspiel mit bekannten Schauspielern und Rundfunksprechern, es gibt sie auf Vinyl und CD, als Film, Musical – und als Theaterstück für lediglich zwei Personen. Im Landsberger Stadttheater gastierte das Hofspielhaus München jetzt mit dem „Sängerkrieg der Heidehasen“ und brachte dafür immerhin drei Schauspieler mit.

Die hatten mehr als genug zu tun. Schließlich galt es in der Inszenierung von Domink Wilgenbus mehrere Rollen zu besetzen, zu singen und des Spielens verschiedener Instrumente mächtig zu sein. Dieser Wechsel gab dem Stück auf der Bühne ordentlich Drive und die vielen Kinder in den Reihen des Saals waren köstlich unterhalten. Und meldete sich doch mal ein Knirps vorlaut zu Wort, dann sorgte neben dem lustigen Bühnengeschehen, auch das für Heiterkeit.