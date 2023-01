Landsberg

Beim Sebastiansfest feiert Landsberg seinen Stadtpatron

Am Sonntagmittag zog die Sebastiansprozession durch die Landsberger Altstadt.

Plus Landsberg ehrt den heiligen Sebastian. Was Festprediger Bernd Weidner aus der Darstellung des Heiligen über den heutigen Zustand der Kirche herausliest.

Um den 20. Januar herum ist es im Winter meist am kältesten, und auch heuer lag einiger Schnee, als am Sonntag das Sebastiansfest in Landsberg gefeiert wurde - zum ersten Mal seit 2020 auch wieder mit einer Prozession durch die Altstadt. Aufhorchen ließen beim Festtag der beiden Stadtpfarreien aber nicht nur Musik, Gesänge und Glockenläuten während der Prozession, sondern auch die Festpredigt. Diese hielt ein früherer Landsberger Kaplan: Bernd Weidner, der heute Pfarrer im Augsburger Stadtteil Oberhausen ist.

