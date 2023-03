Beim Thema Sucht besteht auch in Landsberg Handlungsbedarf

Plus Beim Austausch mit dem Bundesdrogenbeauftragten Burkhard Blienert in Landsberg berichten Vertreter der Organisationen der Suchtberatung und Prävention über teilweise unhaltbare Zustände.

Carmen Wegge, SPD-Abgeordnete im Bundestag, ist im Rechts- und Innenausschuss mit der Legalisierung von Cannabis betraut. Zusammen mit dem Bundesdrogenbeauftragten Burkhard Blienert besucht sie derzeit Einrichtungen in verschiedenen Städten ihres Wahlkreises Starnberg-Landsberg, um von denen, die tagtäglich mit dem Thema Sucht zu tun haben, realitätsnahe Meinungen zu hören. In Landsberg wurde ihnen von teils unhaltbaren Zuständen berichtet.

Im Historischen Rathaus trafen sich Wegge und Blienert mit elf Vertretern von Condrobs, der Caritas-Suchtberatung und Behandlungsstelle, der Caritas-Begegnungsstätte für Menschen mit Suchterkrankung, des Fachgebietes Gesundheit und Prävention des Landratsamtes, des Kreisjugendrings, des Krisendienstes Psychiatrie sowie dem für Landsberg zuständigen Bewährungshelfer. Begleitet wurden die Politiker auf ihrer Tour von einem Kamerateam, das Dreharbeiten für eine Dokumentation zum Thema Cannabis-Legalisierung durchführt.