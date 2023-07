Bekommt Landsberg eine Minigolf-Anlage?

Laut Claus Moritz könnte die Stadt mit einer Minigolf-Anlage auch für Touristen attraktiver werden. Warum der Bauausschuss seinen Antrag (zunächst) ablehnt.

Minigolf zählt momentan noch nicht zu den Freizeitangeboten, die es in Landsberg gibt. Stadtrat Claus Moritz (UBV) möchte das ändern und hat nun darum gebeten, die Errichtung einer Anlage zu prüfen. Auch einen konkreten Standort hat er bereits ins Auge gefasst. Die Mitglieder des Bauausschusses lehnten seinen Antrag in einer Sitzung jetzt zwar einstimmig ab, gänzlich vom Tisch scheint das Thema aber dennoch nicht.

Claus Moritz ist selbst nicht im Bauausschuss vertreten und er war bei der Sitzung auch nicht anwesend. Wie es in seinem Antrag heißt, würde die Stadt Landsberg mit einer Minigolf-Anlage für die „Vielzahl an Touristen“ zunehmend attraktiv gestaltet. Und generell gebe es dann eine weitere Möglichkeit zur Freizeitgestaltung. Die nächsten Minigolf-Plätze befänden sich in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) und am Ammersee. Die Größe einer solchen Anlage betrage zwischen 1600 und 2000 Quadratmetern.

Moritz bringt als Standort die Waitzinger Wiese ins Spiel

Laut Moritz würde sich die Waitzinger Wiese als Standort besonders gut anbieten, denn dort gebe es einen Parkplatz vor Ort und die „unmittelbare Stadtnähe“ sei gegeben. Auch eine alternative Lage in unmittelbarer Stadtnähe sei jedoch eine Option. Moritz selbst ist Inhaber des Restaurants Waitzingers an der Waitzinger Wiese.

Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne), der die Sitzung in Abwesenheit von Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) leitete, forderte konkretere Informationen zu dem Antrag. Doch mit diesen konnten auch Moritz' Fraktionskollegen nicht dienen. Hubert Schlee (CSU) bezeichnete das Schreiben als „dürftig“. Laut Roger Mandl (Grüne) müsste ein solcher Antrag von jemandem kommen, der die Minigolf-Anlage auch bauen oder betreiben möchte. Ein möglicher Betreiber wird nicht genannt.

Wolfgang Neumeier (UBV) sprach sich dafür aus, den Tagesordnungspunkt zu vertagen, damit sein Fraktionskollege nachschärfen könne. Am Ende wurde die erste Version des Antrags einstimmig abgelehnt.

