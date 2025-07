Benefiz-Fußballturnier in Landsberg - ein Tag voller Teamgeist, Fairplay und gelebter Inklusion

Am vergangenen Samstag verwandelte sich das Sport- und Veranstaltungszentrum in Landsberg in eine Bühne für sportliche Begeisterung und gelebte Inklusion. Beim Benefiz-Fußballturnier traten Mannschaften mit und ohne Behinderung gemeinsam an – mit einem gemeinsamen Ziel: Spenden für den Bau einer neuen barrierefreien Küche in der Arche Landsberg zu sammeln.

Die Idee zum Turnier kam von einem Bewohner der Arche Landsberg selbst, der mit großer Leidenschaft in der Inklusionsmannschaft des TSV Landsberg aktiv ist – und bekennender FC-Bayern-Fan. Seine Initiative traf auf breite Unterstützung im Landkreis. Mit viel Einsatz, Fairness und guter Laune kämpften die teilnehmenden Teams um den Pokal. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher sorgten für eine tolle Atmosphäre, feuerten die Mannschaften an, kauften Lose und stärkten sich bei Kaffee, Kuchen, Gegrilltem und Getränken.

Höhepunkt des Tages war die Siegerehrung durch Landrat Thomas Eichinger und Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl. Sie überreichten die Urkunden sowie den Pokal an die Siegermannschaft „Gute Freunde Erpfting“.

Großer Dank an alle Beteiligten. Ein besonderer Dank gilt den Koordinationsstellen Inklusion, Ehrenamt und Sport des Landratsamts Landsberg, der Arche Landsberg, dem Inklusionsteam des TSV Landsberg, dem FC Bayern Fanclub „Gute Freunde“ Erpfting sowie allen weiteren Beteiligten und Gästen. Gemeinsam haben sie diesen Tag ermöglicht – und eindrucksvoll gezeigt, wie stark der Landkreis Landsberg zusammenhält. „Wir freuen uns schon jetzt auf eine Wiederholung im kommenden Jahr“, so die einhellige Meinung der Veranstalter.

