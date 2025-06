Bergmesse der Landvolkgemeinschaft Landsberg auf der Buchenbergalm

An einem wunderschönen Sommertag lud die Landvolkgemeinschaft Landsberg zur Bergmesse auf die Buchenbergalm in der Gemeinde Halblech- Buching ein. „Dem Herrgott ein Stück näher" war das Thema bei der diesjährigen Bergmesse. Die Bläsergruppe Türkenfeld unter Josef Drexl begleitete den Gottesdienst mit der deutschen Messe. Pater Tassilo Lengger aus Sankt Ottilien zelebrierte zusammen mit Diakon Albert Vögele den Gottesdienst.

Bergmesse an der Buchenbergalm. Foto: Helene Glatzel

Der Himmel, seit jeher das Bindeglied zwischen Gott und den Menschen, war die Tribüne in freier Natur. Geschichten zwischen Himmel und Erde schmückten das Thema. Am Fronleichnamstag wird der Himmel getragen, ehrwürdig und dankbar, mit festlicher Blasmusik das Allerheiligste begleitet, dem Himmel so nah.

Auf der Anhöhe der Buchenbergalm mit Berg- und Panoramablick war es eine Freude, dem Herrgott ein Stück näher zu sein. Viele Besucher aus dem Dekanat Landsberg und Umgebung schätzen diese Kulisse und wollten dabei sein. Frieden und Freiheit zu erleben, ist das höchste Gut unseres Seins.

