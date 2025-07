Digitaler Girls-Day im Abgeordnetenbüro

18 Schülerinnen zwischen 11 und 16 Jahren hatten am 3. April 2025 die Gelegenheit, der Bundestagsabgeordneten Carmen Wegge beim digitalen Girls-Day über die Schulter zu schauen und einen Blick hinter die Kulissen des Bundestags zu erhalten. Carmen Wegge, MdB: „Wenn man an Politik denkt, dann hat man oft ältere Männer im Kopf, die gemeinsam in Hinterzimmern verhandeln. Ich will zeigen, dass es auch anders geht und dass ich als junge Frau im Bundestag etwas bewegen kann.“

