Warum die diesjährige Berlinale besonders interessant für Landsberg ist

Icon Vergrößern Petra Kapp-Hampel organisiert eine Ausstellung mit Werken von Sandro Kopp in der Säulenhalle und sie ist auch eine private Sammlerin. Von links die Werke: The French Dispatch Painting (Bild für den Film von Wes Anderson), Eye Portrait (Auge von Schauspielerin Mia Maestro), Bodyweb Nudes (Aktzeichnung). Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Petra Kapp-Hampel organisiert eine Ausstellung mit Werken von Sandro Kopp in der Säulenhalle und sie ist auch eine private Sammlerin. Von links die Werke: The French Dispatch Painting (Bild für den Film von Wes Anderson), Eye Portrait (Auge von Schauspielerin Mia Maestro), Bodyweb Nudes (Aktzeichnung). Foto: Thorsten Jordan

Die Berlinale eröffnet am 13. Februar und ein bisschen des Zaubers fällt auch nach Landsberg. Und zwar in mehrfacher Hinsicht und ist mit den Namen Tilda Swinton, Sandro Kopp und Tom Tykwer verbunden. Der bekannte deutsche Regisseur Tom Tykwer eröffnet mit dem Film „Das Licht“ die 75. Berlinale. Tykwer Vater Kurt Tykwer hat hier im Stadttheater das Filmforum vor fast 20 Jahren geschaffen, das auch nach seinem Ruhestand noch fortgesetzt wird und man kann sich darauf freuen, den Film im Stadttheater sehen zu können. Geplant ist das für Ende März und der Regisseur wird selbst anwesend sein, Tom Tykwer war in der Vergangenheit immer wieder zu Gast in Landsberg und zeigte dort seine Serie „Babylon Berlin“ im Kino. 1500 Vorstellungen, gab es unter Kurt Tykwer bis 2023.

Icon Vergrößern Regisseur Tom Tykwer (links) gibt Autogramme am Eröffnungsabend der Berlinale. Es wird als Eröffnungsfilm sein Film „Das Licht“ gezeigt. Foto: Annette Riedl/dpa Icon Schließen Schließen Regisseur Tom Tykwer (links) gibt Autogramme am Eröffnungsabend der Berlinale. Es wird als Eröffnungsfilm sein Film „Das Licht“ gezeigt. Foto: Annette Riedl/dpa

Sein Sohn Tom Tykwer ließ es sich damals nicht nehmen an diesem Tag bei seinem Vater zu sein und sieht das Landsberger Filmforum als einen Ort, an dem man die Klassiker des Films sehen konnte und kann. „Ein besonderes Kinoprogramm.“ Und damit sein Vater Kurt, der nicht mehr so lange reisen kann, wird der Film am 13. Februar auch in einem Münchner Kino gezeigt. „Ich bin sehr stolz auf meinen Sohn“; sagt der 85-jährige Kurt Tykwer und er freut sich über den Film. „Es ist ein wunderbarer Eröffnungsfilm.“

Icon Vergrößern „Babylon Berlin“ wurde im Filmforum mit Regisseur Tom Tykwer (rechts) und seinem Vater Kurt Tykwer gezeigt. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild) Icon Schließen Schließen „Babylon Berlin“ wurde im Filmforum mit Regisseur Tom Tykwer (rechts) und seinem Vater Kurt Tykwer gezeigt. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild)

Die 64-jährige Tilda Swinton war noch nie zu Gast in Landsberg. Allerdings könnte sich das vielleicht in diesem Jahr ändern. Ihr Mann, der Maler und Schauspieler Sandro Kopp, wird nicht nur die Berlinale besuchen, sondern im September auch eine Ausstellung in Landsberg in der Kunstnacht gestalten. Am 13. Februar ist Kopp in Berlin, denn seine Frau bekommt bei den 75. Filmfestspielen in Berlin den Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk. Der Preis wird im Rahmen der Eröffnungsgala im Berlinale-Palast verliehen. „Die Bandbreite von Tilda Swintons Werk ist atemberaubend. Sie bringt so viel Menschlichkeit, Mitgefühl, Intelligenz, Humor und Stil ins Kino und erweitert durch ihre Arbeit unsere Vorstellungen von der Welt. Tilda ist eines unserer modernen Filmidole und seit langem auch Teil der Berlinale-Familie. Wir freuen uns ganz besonders, Tilda Swinton den Goldenen Ehrenbären überreichen zu dürfen“, sagt Berlinale-Intendantin Tricia Tuttle in einer Pressemitteilung.

Icon Vergrößern Sandro Kopp bei seiner derzeitigen Ausstellung in Neuseeland. Foto: Sandro Kopp Icon Schließen Schließen Sandro Kopp bei seiner derzeitigen Ausstellung in Neuseeland. Foto: Sandro Kopp

Und auf der Internetseite liest man von Swinton. „Die Berlinale ist das erste Filmfestival, das ich je besucht habe. Das war 1986 mit Derek Jarmans Caravaggio, meinem ersten Film überhaupt. Dies war mein Eintritt in die Welt, in der ich mein bisheriges Lebenswerk geschaffen habe – der Welt des internationalen Filmemachens - und ich habe nie vergessen, was ich ihr schulde. Nun auf diese Weise von diesem besonderen Festival geehrt zu werden, berührt mich zutiefst: Es wird mir ein Privileg und eine Freude sein, im nächsten Februar einmal mehr diesen inspirierenden Ort zu feiern, der immer wunderbare und anregende Begegnungen ermöglicht“, so Tilda Swinton.

Swinton wird von ihrem Mann Sandro Kopp begleitet, und hier kommt wieder eine Verbindung zu Landsberg. Denn er Schauspieler und Maler wird einige seiner Kunstwerke anlässlich der 25. Langen Kunstnacht zeigen. Die Serie heißt „The New Me“ und wird in der Säulenhalle neben dem Stadttheater zu sehen sein. Unterstützt wird das Projekt in der Langen Kunstnacht unter anderem vom Landsberger Tagblatt, das an diesem Abend im Stadttheater wieder den Ellinor Holland Kunstpreis verleiht. Die ganze Stadt wird in der Kunstnacht auch zur Kunstmeile.

Icon Vergrößern Selfie in München: Sandro Kopp mit Petra Kapp-Hampel in der Pinakothek in München. Foto: Sandro Kopp Icon Schließen Schließen Selfie in München: Sandro Kopp mit Petra Kapp-Hampel in der Pinakothek in München. Foto: Sandro Kopp

Wie kam Kopp nun nach Landsberg? Das LT wird darüber noch ausführlich berichten. Auch, dass Kopp eine neue Serie mit „The New Me“ und Selbstporträts malen wird. Aber der Kontakt nach Landsberg entstand über die Landsbergerin Petra Kapp-Hampel. Sie ist sehr kunstinteressiert und sah eines Abends einige Skizzen des Malers im Internet. „Da habe ich ihm einfach eine Mail geschrieben und dachte gar nicht, dass er antwortet.“ Doch das machte der Maler, der in Schottland, aber auch in Neusseeland lebt und es entstand eine neue Freundschaft. „Sandro war schon in Landsberg und ist von der Säulenhalle begeistert und von der Idee in der Langen Kunstnacht auszustellen. Die Stadt Landsberg unterstützt das Projekt und jetzt freuen wir uns schon alle auf September“, so Hampel. Sie denkt, dass auch Sandros Frau, der Stadt vielleicht einen Besuch abstattet, denn, so Hampel, „sie begleitet ihn fast immer auf seine Ausstellungen, wenn sie nicht drehen muss.“ Termin der Langen Kunstnacht ist Samstag, 20. September.

Icon Vergrößern The New Me 2020, Selbstportraits. Foto: Sandro Kopp Icon Schließen Schließen The New Me 2020, Selbstportraits. Foto: Sandro Kopp

Kopp ist weit gereist. 1978 in Heidelberg geboren, führte ihn sein Weg über Neuseeland rund um Welt nach Schottland. Seine Frau lernte er bei Dreharbeiten kennen. Seit 2006 lebt er in Nairn in der schottischen Highland-Region. Was es in Landsberg zu sehen gibt? Seine Leidenschaft, die Porträtmalerei mit und von ihm, die auch im Verlauf von Skype-Interviews entstanden ist. Sie bilden den Schwerpunkt seiner Malerei. Denn in und nach Corona war das eine Möglichkeit der Kommunikation. Sandro Kopp arbeitet verstärkt an der Schnittstelle zwischen klassischer Malerei und digitaler Technologie. „Ein Brückenschlag zwischen analoger Malerei und medialem Prozess, den Sandro Kopp als „vermittelte Präsenz“ bezeichnet“, heißt es in einem Katalog zu einer Ausstellung in Mannheim.