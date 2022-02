Landsberg

vor 19 Min.

Berufliche Schulen in Landsberg: Leiter Lorenz Häckl verabschiedet sich

Plus Lorenz Häckl legt selbst eine berufliche Karriere über Umwege hin. Jetzt gibt der 65-Jährige die Leitung bei den Beruflichen Schulen in Landsberg (BSL) ab und geht in den Ruhestand. Er blickt auf viele Veränderungen und Neuigkeiten an den BSL zurück.

Von Dagmar Kübler

Bei den Beruflichen Schulen in Landsberg steht ein Leitungswechsel an: Zum 19. Februar verabschiedet sich Schulleiter Lorenz Häckl mit 65 Jahren in den Ruhestand und übergibt das Zepter an seine derzeitige Stellvertreterin Marion Rüller (50). Ein Rückblick auf den bewegten Lebensweg eines Pädagogen, der die Beruflichen Schulen darin geprägt hat, Begleiter junger Menschen auf ihrem Weg zu Beruf oder Studium zu sein und Selbstverantwortung zu übernehmen.

