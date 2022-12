Landsberg

vor 31 Min.

Beschaulichkeit und Fieranten-Frust: Das Fazit zum Landsberger Christkindlmarkt

Plus Der Landsberger Christkindlmarkt neigt sich dem Ende zu. Die vorläufige Bilanz zum entzerrten Konzept fällt bei den Standbetreibern unterschiedlich aus.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Dieses Wochenende steht bereits der feierliche Abschluss des Landsberger Christkindlmarkts an. Doch bevor das Landsberger Christkindl am Sonntag noch einmal an das Rathausfenster tritt und allen ein gesegnetes Weihnachtsfest wünscht, steht ein Fazit der entzerrten Stadtweihnacht an, und dieses gestaltet sich positiv bis durchwachsen.

