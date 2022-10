Beschwerde bei der Rechtsaufsicht gegen Landrat Eichinger

Landrat Thomas Eichinger soll Verwaltungsräten des Klinikums Landsberg gedroht haben, Mitarbeiter zu entlassen. Jetzt prüft die Rechtsaufsicht die Vorgänge.

Bei der Regierung von Oberbayern ist am Montag über eine Anwaltskanzlei eine Rechtsaufsichtsbeschwerde gegen Landrat Thomas Eichinger ( CSU) eingegangen, der eidesstattliche Versicherungen von Verwaltungsräten des Klinikums Landsberg beigefügt waren. Das teilt ein Sprecher der Regierung auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Der Sachverhalt werde nun von der Regierung von Oberbayern geprüft. "Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund des laufenden Verfahrens keine Aussage zum Ausgang der Prüfung getroffen werden kann", heißt es in dem Antwortschreiben der Regierung auf die Anfrage unserer Redaktion.

Warum wurde die Beschwerde bei der für das Landratsamt und das Klinikum zuständigen Rechtsaufsicht eingereicht? Anfang August wurde im Verwaltungsrat des Klinikums die Vertrauensfrage gestellt. Am Ende bestätigte eine knappe Mehrheit Klinikchef Marco Woedl in seinem Amt. Wie berichtet, werfen Mitglieder des Verwaltungsrats des Klinikums Landrat Thomas Eichinger vor, ihnen damit gedroht zu haben, Ärzte und Mitarbeiter des Klinikums zu entlassen, wenn die Abstimmung über die Zukunft von Klinikchef Marco Woedl negativ endet. Der Landrat bestreitet dagegen, damit gedroht zu haben.

Landrat bezeichnet die Vorwürfe als "Verleumdung"

Die anonymen Vorwürfe gegen sich bezeichnete Eichinger in seinem wöchentlichen Beitrag "Landrat-Live" auf Facebook als "Verleumdung". Die Situation sei besonders "perfide", weil er sich nicht zum Inhalt der nicht öffentlichen Sitzung äußern dürfe. Eine juristische Klärung fände er dagegen "fair", weil er dann unter "Nennung der Personen" aufklären kann. Gegenüber unserer Redaktion sagte der Landrat, dass das Verhalten der Verwaltungsgräte Konsequenzen haben müsse.

Eine Prüfung der Vorgänge streben jene Verwaltungsräte an, die sich von Eichinger in der Verwaltungsratssitzung Anfang August bedroht fühlten. In der Kreistagssitzung Ende September hatte die Fraktionssprecherin der Grünen, Renate Standfest, gesagt, dass aus den Reihen der Verwaltungsräte inzwischen fraktionsübergreifend mehrere eidesstattliche Versicherungen vorlägen, in denen in der Sitzung anwesende Verwaltungsräte der Darstellung des Landrats widersprechen.

