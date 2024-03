Betrunken mit dem Auto in Landsberg unterwegs

Gleich zwei Autofahrer erwischt die Polizei, die mit zu viel Alkohol auf der Straße unterwegs waren. Beide bekommen eine Anzeige

In der Nacht zum Samstag erwischte die Polizei zwei betrunkene Autofahrer. Gegen 23.40 Uhr fiel ein 24-jähriger Landsberger in der Spöttinger Straße mit 1,1 Promille auf, später wurde gegen 2 Uhr in Kaufering ein 25-jähriger Mann aus Vilgertshofen mit mehr als 1,4 Promille angehalten. Die Führerscheine beider Männer wurden sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)