Betrunkene Autofahrerin flüchtet vor der Polizei

Eine 23-jährige Autofahrerin entzieht sich in Landsberg einer Polizeikontrolle und läuft in ein angrenzendes Haus. Die junge Frau war mit 1,2 Promille unterwegs.

Eine 23-jährige Landsbergerin sollte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von der Polizei kontrolliert werden. Sie verließ jedoch noch vor der Kontrolle das Fahrzeug, das sie benutzte, und lief in ein angrenzendes Haus. Dort konnte die junge Fahrerin aber von den Beamten angetroffen werden, nachdem sie einige persönliche Gegenstände auf dem Weg in die Wohnung verloren hatte.

Da sie nach Polizeiangaben stark nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Deshalb wurde gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet, worauf eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins erfolgte. (AZ)

