Betrunkene Frau stürzt in Landsberg mit ihrem E-Scooter

Schmerzhafte Silvesternacht für eine junge Frau in Landsberg. Sie fährt betrunken mit ihrem E-Scooter und stürzt. Danach wehrt sie sich gegen eine Blutentnahme.

Beim Sturz mit ihrem E-Scooter hat in der Neujahrsnacht eine 19-Jährige in Landsberg kurzzeitig ihr Bewusstsein verloren. Wie die Polizei meldet, verlor die Frau gegen 1.25 Uhr am Englischen Garten die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Ein Zeuge, der das beobachtete, leistete dann Erste Hilfe, nachdem die Frau das Bewusstsein verloren hatte. Zudem wurde Alkoholgeruch bemerkt.

Später im Krankenhaus war die Frau mit der Blutentnahme nicht einverstanden, weshalb diese gegen ihren Willen durchgeführt werden musste. Hier verhielt sich diese äußerst unkooperativ, schrie, kreischte und wehrte sich gegen die Blutentnahme. Die Frau erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)