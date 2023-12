Betrunkener Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Ein Mann wird in Landsberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuerst versucht er zu flüchten, gibt den Versuch allerdings schnell auf.

Bei einer Verkehrskontrolle in Landsberg ist ein Mann vor der Polizei geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 37-Jährige in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Straße Hinterer Anger angehalten.

Der Mann versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und floh, gab aber nach wenigen hundert Metern auf. Bereits hier erkannten die Beamten, dass der Autofahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Den Führerschein des Mannes nahmen die Polizisten an sich. (AZ)