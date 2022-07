Betrunkener Autofahrer rammt in Landsberg mehrere Fahrzeuge

Spektakulärer Unfall in Landsberg: Ein betrunkener Autofahrer rammt mit seinem Fahrzeug mehrere Pkw. Der Sachschaden ist hoch.

Etwa 23.500 Euro Sachschaden hat ein betrunkener Autofahrer am Samstagmorgen in Landsberg hinterlassen. Laut Polizeibericht war der Mann gegen 4.30 Uhr in der Iglinger Straße unterwegs und verlor aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 31-Jährige rammte mit seinem Wagen vier parkende Autos, die danach zum Teil nicht mehr fahrbereit waren.

Der Pkw des Unfallverursachers war aufgrund eines Achsbruchs ebenfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei einem Alkoholtest wurde ein Wert von mehr als zwei Promille bei dem Mann festgestellt. Er musste zur Blutentnahme und seinen Führerschein abgeben. (AZ)

