Betrunkener fährt zum Supermarkt und will Alkohol stehlen

In einem Supermarkt in Landsberg wird ein Ladendieb erwischt. Er ist betrunken und mit einem Kleintransporter unterwegs.

Am Dienstagmittag wurde eine Streife der Landsberger Polizei zu einem Ladendiebstahl in einen Supermarkt in der Breslauer Straße in Landsberg gerufen. Dabei stellte sich heraus, dass der Ladendieb betrunken und zuvor auch Auto gefahren war.

Wie die Polizei meldet, hatte der 47-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Alkoholika in seinem Rucksack versteckt und bezahlte an der Kasse nur andere Waren. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bei ihm Alkoholgeruch festgestellt, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 1,1 Promille.

Nachdem der Ladendieb zudem mit einem Kleintransporter zum Supermarkt gefahren war, wurde im weiteren Verlauf noch eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Der 47-Jährige muss sich laut Polizei nun neben Ladendiebstahl auch wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (AZ)

Lesen Sie dazu auch