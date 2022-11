Betrunkener läuft in Landsberg auf die Fahrbahn

In Landsberg wirft sich ein Angetrunkener auf die Motorhaube eines Autos. Danach läuft er auf die Straße.

Am Donnerstagabend hat sich ein 30-jähriger Landsberger zunächst auf die Motorhaube eines Autos geworfen und ist dann auf die Straße gelaufen. Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Vorfall an der Ampel an der Ecke Lechwiesenstraße/Augsburger Straße. Nachdem sich der Mann auf einen wartenden Pkw geworfen hatte, lief er auf die Augsburger Straße, sodass ein weiterer Autofahrer einen Zusammenstoß nur aufgrund einer Gefahrenbremsung vermeiden konnte.

Bei der Aufnahme des Sachverhaltes durch die Polizei stelle sich heraus, dass der 30-Jährige stark alkoholisiert war. Verletzungen hatte er bei seiner Aktion nicht erlitten. (AZ)

