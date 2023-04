Landsberg

vor 25 Min.

Betrunkener mit Messer in Fußgängerzone unterwegs

Die Polizei musste am Donnerstag einen betrunkenen Mann festnehmen. (Symbolbild).

Artikel anhören Shape

Der Mann bedrohte am Donnerstag Passanten in der Landsberger Fußgängerzone. In einem Geschäft wurde er festgenommen.

Ein betrunkener 45-jähriger Mann war am Donnerstag gegen 17 Uhr im Bereich der Fußgängerzone/Hauptplatz mit einem Messer unterwegs und drohte Passanten. Im Laufe der Zeit wurde er laut Polizeibericht zunehmend aggressiver. Er begab sich schließlich in ein Geschäft, in dem er von der verständigten Streife der Polizei Landsberg festgenommen werden konnte. Den erheblich alkoholisierten, amtsbekannten Täter erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, Bedrohung und Beleidigung. Da der Mann einige Personen bis zum Eintreffen der Polizei mit dem Messer bedrohte und sie beleidigte wird darum gebeten, dass sich Zeugen und Geschädigte bei der Polizeiinspektion Landsberg melden. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 081919320 zu melden. (AZ)

Themen folgen