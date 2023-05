Autofahrer weigert sich gegen Blutentnahme

Bei einer Verkehrskontrolle in Landsberg möchte sich ein alkoholisierter 36-Jähriger kein Blut abnehmen lassen.

Ein Autofahrer ist in Landsberg unter Alkoholeinfluss Auto gefahren. Nach Angaben der Polizei wurde bei einer Verkehrskontrolle am Samstag festgestellt, dass der 36-Jährige alkoholisiert Auto fuhr. Gewöhnlich ordnet die Polizei nach dem Alkoholtest noch eine Blutentnahme an. Dagegen mit ins Krankenhaus zu fahren weigerte sich der Autofahrer anfänglich. Dort angekommen sprach er sich weiter dagegen aus, eine Blutentnahme an sich durchführen zu lassen, ließ diese jedoch wenig später über sich ergehen. Sein Führerschein wurde anschließend beschlagnahmt. (AZ)