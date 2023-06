Betrunkener setzt sich zweimal ans Steuer und wird zweimal erwischt

Die Polizei kontrolliert in Landsberg einen Betrunkenen und nimmt ihm den Autoschlüssel weg. Doch er fährt später erneut Auto.

Gleich zweimal in einer Nacht hat sich ein 37-Jähriger aus Landsberg betrunken ans Steuer gesetzt, und beide Male wurde er von der Polizei kontrolliert. Jetzt muss er mit einigen Strafverfahren rechnen.

Wie die Polizei meldet, wurde der Mann am Montag um 1.45 Uhr von einer Polizeistreife zur Verkehrskontrolle zwischen Landsberg und Epfenhausen angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch und einen Atemalkoholwert von fast zwei Promille fest. Führerschein und auch der Fahrzeugschlüssel blieben nach der Blutentnahme bei der Polizei.

Knapp zwei Stunden später fährt der Mann wieder Auto

Gegen 3.30 Uhr fuhr der 37-Jährige an der Landsberger Inspektion wieder mit seinem Auto vorbei. Vermutlich hatte er sich einen Zweitschlüssel für seinen Wagen besorgt, so die Polizei. Nach kurzer Verfolgung nahmen die Beamten den Mann in einer Tiefgarage fest. (AZ)

Lesen Sie dazu auch