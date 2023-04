Betrunkenes Paar reißt Klingel aus Haustüre

Betrunkenes Paar war in Landsberg unterwegs und klingelten auch bei Polizei. Dann flüchteten die beiden.

In der Nacht zum Freitag waren zwei Personen zu Fuß in der Landsberg unterwegs. Das offensichtlich betrunkene Paar riss an einem Haus der Innenstadt die Türklingel heraus. Vermutlich zogen sie vom Hauptplatz kommend stadtauswärts. Während eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Landsberg die Beschädigung auf nahm, wurde dann an der Polizeidienststelle geklingelt. Die beiden Personen, versuchten dann Richtung Westen wegzulaufen, was dem Pärchen aufgrund des Alkoholeinflusses schwer fiel, so die Polizei. Der wachhabende Beamte fing die beiden mühelos ein. An den beiden „Klingelputzern“ fiel auf, dass ihre Beschreibung auf die Sachbeschädiger in der Herkomerstraße passte. Die beiden müssen sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung stellen. Sachschaden: 100 Euro. (AZ)