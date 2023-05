Landsberg

Bewegende Momente beim "Liberation Concert" in Landsberg

Am Ende des "Liberation Concerts" im Stadttheater in Landsberg gab es viel Applaus für die Mitwirkenden.

Plus Hoffen oder verzweifeln? Das in Landsberg aufgeführte "Liberation Concert“ gibt Anlass zu beidem.

Die Wahrung der Erinnerung an die NS-Vergangenheit – ein Anliegen, dessen sich vermehrt vor allem die jungen Mitglieder dieser Gesellschaft annehmen, auch, und ganz besonders, in Landsberg: Fast 100 Jugendliche und junge Erwachsene waren an der Gestaltung des "Liberation Concerts“ im Stadttheater beteiligt.

Und dies in ganz unterschiedlicher Weise: als Pianistinnen, wie die erst neunjährigen Zwillinge Franziska und Melanie Überreiter, die das Jubiläumskonzert "75 Jahre Leonard Bernstein und das DP-Orchester“ mit einem furios vierhändig gespielten Medley aus der Westside Story eröffneten, als Sprecher beziehungsweise Sprecherin einer historischen Figur, Stimme im Jugendchor sowie als Mitglied im Jugendsinfonie- oder -kammerorchester.

