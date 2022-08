Bewegendes Schicksal des an Leukämie erkrankten Buben Max aus Landsberg

Ein fünfjähriger Bub aus Landsberg erkrankt an Leukämie. Die Krankenkasse zahltzwar die Behandlung. Dennoch ist die Familie auf finanzielle Unterstützung angewiesen.

Das Schicksal des kleinen Max aus Landsberg bewegt viele Menschen in der Region. Anfang Juli wurde der schreckliche Verdacht bestätigt: Max hat mit gerade einmal fünf Jahren Leukämie. Die Chemotherapie in einer Klinik in Augsburg wurde bereits begonnen und seine Eltern sind immer an seiner Seite. Um sie finanziell zu unterstützen, wurde ein Spendenaufruf gestartet und bisher bereits über 8500 Euro über ein Crowdfunding gesammelt.

Hoffen auf Knochenmarkspende

Der Fünfjährige leidet an Leukämie, eine Krankheit, die verstärkt Kinder und junge Menschen trifft und oft trotz Chemotherapie nur Aussichten auf Überleben gibt, wenn ein Knochenmarkspender gefunden wird. Max befindet sich derzeit zur Chemotherapie in Augsburg, wie eine Bekannte der Familie unserer Redaktion sagt. Seine Eltern wechseln sich im Klinikum ab, zudem kümmern sie sich um Max dreijährige Schwester. Seine Mutter kann nicht wie geplant in ihren Beruf zurück, um bei Max bleiben zu können.

Max hatte seit Beginn der Chemotherapie immer wieder mit Infekten und unerklärlichen Fieber zu kämpfen. Der Zugang in der Brust hatte sich entzündet und musste darum in den Hals verlegt werden. Die Ursache dafür wurde gefunden und Morphium und Kortison konnten abgesetzt werden.

Spendenaktion für Familie gestartet

Auch wenn die Krankenversicherung die Kosten für die Chemotherapie übernimmt, so trägt sie keine Kosten für Verdienstausfälle oder die täglichen Fahrtkosten ins Augsburger Krankenhaus. Benita und Ronny Braun, enge Freunde der Familie, haben das Schicksal der Familie nun in die eigenen Hände genommen und eine Spendenkampagne auf GoFundMe gestartet. 25.000 Euro wollen sie so sammeln, über 8500 Euro sind bislang bei der Spendenaktion zusammengekommen.

Auch die Fußballer des TSV Landsberg setzen sich für den kleinen Max ein, dessen Vater lange Jahre im Verein aktiv war. Zum Auftakt der Saison in der Bayernliga Mitte Juli gegen den VfB Hallbergmoos wurden im 3C-Sportpark T-Shirts verkauft, um die Familie zu unterstützen und Solidarität zu zeigen. Die Aktion soll bei den kommenden Heimspielen fortgesetzt werden.

Den Link zur Spendenaktion findet man hier: https://gf.me/v/c/gfm/qvf25-hilfe-fr-max