Bewohnerin in Seniorenzentrum feiert 104. Geburtstag

Gertrud Girdivan wohnt seit 2017 im Bürgerstift in Landsberg. Sie erfreut sich an Spazierfahrten und genießt täglich ein Gläschen Sekt.

Grund zur Freude gab es unlängst im Awo-Seniorenzentrum Bürgerstift in Landsberg: Gertrud Girdivan feierte dort ihren 104. Geburtstag. Zeitlebens liebte die ehemalige Lehrerin und Fürsorgerin, die 1919 in München das Licht der Welt erblickte, die Musik, die Natur, sportliche Betätigungen und das Familienleben.

Bis ins hohe Alter unternahm die Hundeliebhaberin gerne Spaziergänge in die Innenstadt und am Lech entlang und freute sich dabei insbesondere über nette Begegnungen mit Vierbeinern und ihren Herrchen und Frauchen. Auf diese Ausflüge muss Gertrud Girdivan auch mit 104 Jahren nicht verzichten. Im Bürgerstift, wo sie seit 2017 wohnt, kümmern sich Pflegepersonal und Betreuungskräfte um die Jubilarin und so sind aus den geliebten Spaziergängen inzwischen „Spazierfahrten“ mit dem Rollstuhl geworden. Freude hat sie daran stets, ebenso wie an guter Unterhaltung und feinem Essen. Dazu genießt sie gerne ein Gläschen Sekt oder Bier – ihr heimliches Lebenselixier, wie sie selbst sagt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch