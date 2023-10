Bezirkswahl: Landrat Thomas Eichinger (CSU) liegt klar vorn

Die Wahl zum Bezirkstag folgt in Landsberg der Landtagswahl: Landrat Thomas Eichinger (CSU) wird das Direktmandat erringen. Die Grünen können Platz zwei halten.

In drei Viertel der 243 Wahllokale im Stimmkreis Landsberg-Fürstenfeldbruck/West waren am frühen Montagmorgen auch die Stimmen für die Bezirkswahl ausgezählt. Die Ergebnisse folgten dabei klar den Tendenzen der Landtagswahl: Demnach hat sich die CSU mit deutlichem Abstand vor den Grünen auch das Direktmandat für das Oberbayern-Parlament gesichert. Deren Kandidat Thomas Eichinger kommt aktuell auf 36 Prozent der Erststimmen, vier Prozent mehr als vor fünf Jahren Josef Loy.

Mit deutlichen Verlusten müssen hingegen die Grünen rechnen. Ihr Direktkandidat Lysander Loosen lag am Morgen bei 15 Prozent, das ist rund neun Prozentpunkte weniger als vor fünf Jahren Jan Halbauer kam. Damit dürfte sich der Abstand zwischen CSU und Grünen gegenüber 2018 von etwa zehn auf 20 Prozentpunkte vergrößern.

SPD-Kandidatin Tina Jäger schafft bei Bezirkswahl einen leichten Stimmenzuwachs

Nicht ganz so stark wie im Landestrend dürften die Gewinne der Freien Wähler ausfallen. Susanne Droth lag am Morgen bei 14,2 Prozent, vor fünf Jahren hatte der Landsberger Stadt- und Kreisrat Jonas Pioch 12,2 Prozent erreicht. AfD-Kandidat Thomas Musil stand am Montagmorgen bei 12,5 Prozent, gut vier Prozentpunkte mehr als die AfD-Kandidatin 2018 erreicht hatte. Anders als bei der Landtagswahl könnte es bei der SPD auf ein kleines Plus hinauslaufen. Direktkandidatin Tina Jäger erreichte nach dem derzeitigen Auszählungsstand einen Stimmenanteil von 7,9 Prozent gegenüber den 6,8 Prozent, die Eva Aviles vor fünf Jahren geschafft hatte. Alle übrigen Kandidaten und Kandidatinnen dürften deutlich unter fünf Prozent bleiben.

