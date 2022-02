Bilanz der Polizei: Viel Gewalt am Lumpigen Donnerstag

Die Polizei zieht ihr Fazit zum Lumpigen Donnerstag in Landsberg. Viele Einsätze und rohe Gewalt unter Jugendlichen trüben die Stimmung. Das ist passiert.

Während am Lumpigen Donnerstag zum zweiten Mal der Gaudiwurm und der Festzeltbesuch ausfallen mussten, suchten sich Jugendliche einen anderen Ort zum gemeinsamen Feiern unter freiem Himmel. Dabei musste die Landsberger Polizei am Lechufer mehrfach eingreifen. Bereits am späten Nachmittag vermeldete u die Polizei den ersten Verletzten. Doch mit Einbruch der Dunkelheit und steigendem Alkoholpegel, war die Arbeit für die Einsatzkräfte noch nicht beendet. Und auch an anderen Orten in der Stadt mussten die Polizeibeamten einschreiten.

Viele Polizeieinsätze am Lumpigen Donnerstag

Denn auch abseits des Lechufers mussten die Polizeistreifen anrücken. So fuhr am Donnerstag, gegen 21.30 Uhr, ein Pkw die Schlossergasse entlang und musste aufgrund eines auf der Straße liegendes Mannes anhalten. Als das Fahrzeug stand, erhob sich dieser, ging auf die drei Insassen des Fahrzeugs im Alter zwischen 19 und 22 Jahren zu und beleidigte sie. Dazu kam noch eine weitere, ältere Person, bei der es sich laut den drei Autoinsassen offensichtlich um den Vater des am Boden liegenden, jungen Mannes handelte und beleidigte die Fahrzeuginsassen ebenfalls. Als die drei Personen ausstiegen, schlug der Vater auf zwei der Insassen ein. Im Anschluss entfernten sich Vater und Sohn. Die Autoinsassen beschrieben die Täter und deren Begleiterinnen wie folgt: Der am Boden liegende Mann soll etwa 18 Jahre alt sein und ein schwarzes Fußballtrikot mit einer kurzen Hose getragen haben. Der Vater trug eine Mütze mit Blume und wird auf 40 Jahre geschätzt. Die beiden wurden begleitet von zwei Frauen, die Fell- und Feenkostüme trugen. Die Polizei bittet hierzu um Zeugenhinweise.

Am Hindenburgring wurden Polizeibeamte selbst zur Zielscheibe alkoholisierter Täter. Am Donnerstag gegen 23 Uhr wurde eine Streife auf zwei Fahrradfahrer aufmerksam, die erhebliche Probleme mit dem Aufsteigen und Fahren hatten. Da im Rahmen der folgenden Verkehrskontrolle bei einem 27-jährigen Landsberger deutlicher Alkoholgeruch festgestellt wurde, sollte er für eine Blutentnahme ins Klinikum Landsberg gefahren werden. Weil er unkooperativ war, wurde er gefesselt, teilt die Polizei mit.

Sein Bekannter, ein 18-Jähriger ohne festen Wohnsitz, war damit nicht einverstanden und ging auf die Polizeibeamten los. Diese wendeten Pfefferspray an. Er konnte gefesselt werden. Nachdem sich beide gegen die Maßnahmen wehrten und die eingesetzten Polizeibeamten fortwährend beleidigten, konnte die Lage nur mit Unterstützung von fünf weiteren Streifen schließlich beruhigt werden. Dabei wurde auch bei dem 18-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Die Atemalkoholtests ergaben jeweils Werte von weit über 1,6 Promille, heißt es im Polizeibericht, weshalb sie ins Klinikum Landsberg zur Blutentnahme gebracht wurden. Im Anschluss an die Blutentnahme wurden die jungen Erwachsenen in Gewahrsam genommen.

Alkoholisierte prügeln sich am Lechufer in Landsberg

Hauptort des Treibens am Lumpigen Donnerstag war das Lechufer, an dem rund 400 Jugendliche und junge Erwachsene zusehends ausgelassener feierten. Während Schüler und Schülerinnen gegenüber unserer Redaktion von einem ganz normalen Zusammentreffen am Lumpigen sprachen („So wie jedes Jahr“), nannte Martin Heinrich, Einsatzleiter der Polizeiinspektion Landsberg an diesem Abend, das Geschehen als unübersichtlich. Mit Schulschluss versammelten sich immer mehr Menschen zum Feiern und Trinken am Lechufer. Sie hatten Bierpong-Tische und Musikboxen dabei, aber vor allem auch alkoholische Getränke.

Gegen 14 Uhr war am Lechufer von Gewalt noch keine Spur. Hier: Menschen beim Bierpong spielen. Foto: Vanessa Polednia

Bei der Polizei habe es keine Anmeldung der Veranstaltung gegeben. Die große Ansammlung traf die Polizeikräfte dementsprechend unvorbereitet. „Wir müssen ad hoc reagieren“, fasste Heinrich die Situation am frühen Abend zusammen. Rund zehn Polizeikräfte waren zu diesem Zeitpunkt vor Ort.

Die erste Auseinandersetzung am Lechufer geschah laut Polizeibericht gegen 15.45 Uhr. Ein 22-Jähriger wollte einen Streit schlichten. Daraufhin gingen drei Personen auf ihn los und stießen den 22-Jährigen zu Boden. Dort erhielt er einen so starken Tritt gegen den Kopf, dass er kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Nachdem die drei Täter noch kurz weiter auf ihn einschlugen, ließen sie schließlich von ihm ab und flüchteten. Umstehende Zeugen konnten zumindest zwei der drei Personen benennen. Es handelt sich dabei um zwei Landsberger im Alter von 17 und 18 Jahren. Der dritte Täter wird noch gesucht.

Streitigkeiten führen zu roher Gewalt

Um 20.40 Uhr folgte an selbiger Stelle am Lechufer eine weitere Gewalttat. Zwei junge Männer aus dem südlichen Landkreis Augsburg und aus Kaufering verprügelten einen 17-Jährigen aus dem südlichen Landkreis Landsberg so heftig, dass dieser zu Boden ging. Als einer der Täter mit dem Fuß ausholte und offensichtlich gegen den Kopf des am Boden liegenden treten wollte, schritt ein Außenstehender ein und hielt ihn davon ab. Der Geschädigte wurde nur leicht verletzt und verzichtete auf eine Untersuchung im Krankenhaus.

Das sollte nicht der letzte Tritt an diesem Abend an der Von-Kühlmann-Straße bleiben. Eine Zivilstreife konnte einen 17-Jährigen aus dem südlichen Landkreis Augsburg auf eine am Boden kniende Person zulaufen sehen. Im Vorbeigehen trat er dem 18-Jährigen unvermittelt in das Gesicht. Dieser wurde leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in das Klinikum Landsberg gefahren. Zuvor soll es unter den beiden zu einer Streitigkeit gekommen sein, heißt es im Polizeibericht. Der Täter wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.