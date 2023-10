Landsberg

vor 49 Min.

Bilanz und Ausblick: Wie geht es mit dem Landsberger Inselbad weiter?

Plus Das beliebte Inselbad in Landsberg muss dringend saniert werden. Der Zeitplan dafür steht, doch zur Finanzierung gibt es bislang keine Aussagen.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Im Landsberger Inselbad haben heuer rund 100.000 Besucherinnen und Besucher Erfrischung und Entspannung gesucht. Dass das Freibad dringend saniert werden muss, hat den Badespaß offenbar nicht getrübt. Doch wie geht es weiter? Bei der Frage, wie Umbau und Sanierung finanziert werden sollen, schweigen sowohl die Stadtwerke als Betreiber als auch die Stadt. Unsere Redaktion hat mit beiden Seiten gesprochen und erfahren, was über den Winter geplant ist, wie der weitere Zeitplan aussieht und wie die Gespräche der Entscheidungsträger laufen.

Schwimmmeister Christian Wappler fordert schon lange rasche Lösungen für die veraltete Technik im Keller des Inselbads. Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass im Herbst 2024 mit deren Modernisierung begonnen werden soll. Ziel der Stadtwerke ist es auch, in diesem Zeitfenster eine mit Ökostrom betriebene Flusswärmepumpe zu errichten, wie Reinhard Dippold, Abteilungsleiter kommunale Dienste und Gebäudemanagement, auf Nachfrage unserer Redaktion sagt. Sie soll die Blockheizkraftwerke, die ein Gebiet rund um das Inselbad mit Fernwärme versorgen, ergänzen. Dazu wird neben dem Treppenaufgang der Tiefgarage am Infanterieplatz unter dem Gelände des Inselbads ein zehn mal zehn Meter großer und bis zu drei Meter hoher Keller errichtet werden, in dem die Pumpe Platz findet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen