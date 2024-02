Landsberg

Bill Laurance und Michael League können auch anders

Plus Die beiden Musiker bieten in Landsberg eine Art melodische Kammermusik. Es ist ein mitreißender Abend im Stadttheater.

Von Jörg Konrad

Sie können auch anders. Mit dem Kollektiv Snarky Puppy spielten Bill Laurance und Michael League eine schweißtreibende Mischung aus Jazz, Pop, Electronic und Funk und wurden für etliche ihrer Alben mit einem Grammy nominiert. Nur wenige wagen, derart erfolgreich, den stilistischen Bruch und verlassen den sicheren Hafen der Publikumsgunst um Neues zu wagen. Wie ein solcher Richtungswechsel funktioniert, war im Landsberger Stadttheater zu erleben. Dort spielten die beiden Amerikaner eine Art melodischer Kammermusik, durchsetzt mit Improvisationen und rein akustisch umgesetzt.

Die beiden Ausnahmemusiker haben im Januar vergangenen Jahres mit „Where You Wish You Were“ erstmals ein Duo-Album veröffentlicht. Ihre Wertschätzung füreinander war während des gesamten Konzerts zu spüren. Hinzu kam ihre musikalische Leidenschaft, die sie von einer Idee zur nächsten trugen, sowie die häufig sehr verspielten Improvisationen, die sie immer als eine gemeinsame, kompakte Einheit ablieferten. Es war wie ein Ineinandergreifen von gut geölten Zahnrädern, wenn Laurance über die Tastatur des Flügels rast, oder mit nur wenigen Noten ein berührendes wie intimes Thema formt.

