Landsberg

Biotop auf dem ULP-Gelände: Wo ist das Wasser hin?

Plus Ist allein die Trockenheit Schuld am Ende für das Feuchtbiotop nördlich des Landsberger Juzes? Der Landschaftsarrchitekt bezieht Stellung.

Von Thomas Wunder

Erneut war die Zerstörung eines Biotops auf dem Gelände des neuen Stadtviertels Urbanes Leben am Papierbach (ULP) in Landsberg Thema im Stadtrat. Wie berichtet, war auf dem Areal nördlich des Jugendzentrums einst der Eisvogel heimisch, jetzt sind nur noch ein paar Sträucher und wenige Bäume übrig. Weil das Biotop nicht mehr ausreichend mit Wasser gespeist werden kann, soll der verbliebene Rest umgewandelt werden. In der Sitzung nahm nun der beauftragte Landschaftsarchitekt zum Vorgehen Stellung.

Stadträtin Ulrike Gömmer (Grüne) hatte die Zerstörung des Biotops im Stadtrat zum Thema gemacht. Scharfe Kritik kommt vom Bund Naturschutz. Peter Satzger, der Vorsitzende der Kreisgruppe, sagt, die Zerstörung des Biotops sei von Beginn an in Kauf genommen worden. Die Zerstörung durch die Bauarbeiten verstoße in eklatanter Weise gegen die Absicht und die Festsetzungen des Bebauungsplans. Das Biotop kann laut Bund Naturschutz nicht mehr als Ausgleichsfläche ausgewiesen werden. Peter Satzger sagt, die Baumaßnahme hätte von Beginn an ökologisch begleitet werden müssen. Was den Vorsitzenden der Kreisgruppe besonders ärgert, ist die Tatsache, dass kein echter Ausgleich für die Zerstörung des Biotops vorgesehen sei.

