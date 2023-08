Landsberg

vor 48 Min.

Blütezeit-Festival im Lech-Atelier ist komplett ausverkauft

Plus 450 vorwiegend junge Menschen feiern bei sommerlichen 20 Grad Celsius friedlich bis spät in die Nacht. Die Mischung aus Techno, Kunst, Lichtobjekten und dem beleuchteten Zauberwald begeistert die Besucher.

Von Dagmar Kübler

Ebenso wie ein Kollektiv aus vielen jungen engagierten Menschen das Apogeo Blütezeit Festival hat entstehen lassen, feierten die 450 überwiegend jungen Besucherinnen und Besucher als Kollektiv. Bei sommerlichen Temperaturen bis spät in die Nacht vereinten sich Kunst, Lichtinstallationen, Techno mit tollen Lichteffekten, nicht nur auf der Bühne, sondern auch auf der Kulisse des umgebenden Waldes, mit einer friedlichen Feierfreude der Gäste. Diese waren nicht nur aus Landsberg gekommen, denn über den Freundeskreis der Helfer hatte sich das Festival schnell herumgesprochen. Dementsprechend hatte nur der Glück, eine Karte zu ergattern, der sich frühzeitig darum gekümmert hatte. Bereits am Freitag konnten keine mehr reserviert werden und die wenigen an der Abendkasse waren bereits vor Beginn um 16 Uhr vergeben.

Blütezeit: Den ganzen Abend ein Lächeln auf dem Gesicht

"Ausverkauft" stand dann auch auf einem Schild gleich am Weg zum Eingang des Geländes, wo Bändchen und Taschen von Security-Mitarbeitern kontrolliert wurden. Wer es geschafft hatte, aufs 7000 Quadratmeter große Gelände zu kommen, trug den ganzen Abend ein Lächeln im Gesicht und war froh, Teil der Community zu sein und dieses Großereignis für die Landsberger Jugend nicht verpasst zu haben. Jeder schien jeden zu kennen, kaum einer stand allein. Grüppchenweise schlenderten die Gäste durch das Gelände und kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen