Blumen, Stoff und Frida Kahlo

Jeder Stoff will etwas anderes werden“ – so sieht Re- und Upcycling-Künstlerin Susanne Doebel ihre Arbeit. Die Landsbergerin hat im letzten Jahr ihr Atelier an der Alten Bergstraße mit einem Modegeschäft namens „Wertsalon“ ausgebaut, in dem sie Kleidung aus „Stoffen mit Geschichte“ und auch dem einen oder anderen Kaffeesack macht. Dort wird auch an der Langen Kunstnacht ausgestellt. Zusammen mit der Blumenkranzmacherin Sigrid Pfeiffer will Doebel eine von der bekannten surrealistischen Malerin Frida Kahlo inspirierte Modewelt schaffen, voller mexikanischem Stil und eindrucksvollen Seidenblumen.

Icon Vergrößern Kommt dieser Mantel bei Maximilian Hofbauer in die nähere Auswahl. Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Kommt dieser Mantel bei Maximilian Hofbauer in die nähere Auswahl. Foto: Thorsten Jordan

Zusätzlich werden Doebels Werke bei der Ellinor Holland Kunstpreis Verleihung des Landsberger Tagblatts zu sehen sein. Klavierlehrer Maximilian Hofbauer, der zusammen mit den Zwillingsschwestern Franziska und Melanie Überreiter im Stadttheater das musikalische Programm gestalten wird, plant beim Auftritt mehrere Stücke aus ihrem Geschäft zu tragen. Er und Doebel hatten sich während einer vergangenen Ausstellung kennengelernt, wo sie ihm mit großem Enthusiasmus einen ihrer Mäntel aufgedrückt hatte. Der hatte Hofbauer so gut gefallen, dass er eine Weile später noch einmal im Geschäft vorbeigeschaut hat. Nach einem „berauschenden“ Tag voller Anproben hat er dann mehrere Stücke gefunden, die er während seinem Auftritt an der Kunstnacht unbedingt tragen will: Ein schwarzes Samtbolero mit roten Troddeln und einem Herz-Motiv auf der Rückseite und eine Jacke aus rumänischem Flachs, Samt und Baumwolle, welche Doebel als eine „humorvolle Hommage an Adidas“ bezeichnet.

Icon Vergrößern Die Ausstellung bei Susanne Döbel in der Kunstnacht unter dem Motto „Frida Kahlo“ wird zusammen mit Sigrid Pfeiffer stattfinden. Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Die Ausstellung bei Susanne Döbel in der Kunstnacht unter dem Motto „Frida Kahlo“ wird zusammen mit Sigrid Pfeiffer stattfinden. Foto: Thorsten Jordan

Doebels Antrieb als Künstlerin kommt aus ihrer Liebe zur Natur und der Nachhaltigkeit, sowie den Begegnungen mit den Menschen, die ihr Ladenatelier besuchen. Sie ist Schneiderin auf dem dritten Bildungsweg und drückt durch ihre Kleidungsstücke ihre persönlichen und gesellschaftlichen Ideen und Anliegen aus. So sollen zum Beispiel ihre Schürzenkleider die traditionelle Küchenkleidung als feministisches Modestück neu definieren.

Während der Langen Kunstnacht kann Doebels und Pfeiffers Handwerkskunst im Wertsalon an der Alten Bergstraße bewundert werden. Hofbauers und die Überreiter-Zwllinge werden von 18.30 Uhr an im Stadttheater zu hören sein.