Boden beschädigt: Stadt sperrt Sporthalle im Sportzentrum

Die Stadt Landsberg sperrt kurzfristig die Sporthalle im Sportzentrum. Welche dringenden Arbeiten anstehen.

Die Stadt Landsberg muss die nächste Sporthalle sperren. Laut einer Pressemeldung wird die Mehrfachturnhalle im Sportzentrum von Montag bis Freitag, 6. bis 10. Februar, kurzfristig gesperrt werden, weil der Boden teilweise beschädigt ist.

Der Bodenbelag muss repariert werden, um Sicherheit für die Sportler zu schaffen. An einigen Stellen seien Aufplatzungen um die vorhandenen Bodenhülsen aufgetreten. Diese stellen laut Pressemitteilung eine Verletzungsgefahr für die Sportler dar. Am Donnerstag konnte kurzfristig eine Firma beauftragt werden, die einen Termin für die Behebung des Schadens in der kommenden Woche anbieten konnte.

Landsberger Vereine und Schulen sind betroffen

Betroffen von der Sperrung der Halle sind Vereine und Schulen. Da alle anderen Hallen derzeit voll belegt sind, können keine Ausweichtermine oder Ersatzzeiten angeboten werden. Die Vereine und die Schulen würden derzeit informiert, teilt die Stadt mit. "Wir sind froh, dass der Boden so kurzfristig repariert wird und die Bodenwellen beseitigt werden, bevor sich unsere Schüler oder Sportler verletzen. Die Spiele der Handballer und Basketballer am Samstag und das ausgebuchte Musical am Sonntag können glücklicherweise noch stattfinden", so Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl.

Wie berichtet, ist seit Ende November die Turnhalle in der Katharinenvorstadt – unter den Sportlern die Saarburghalle – gesperrt, weil im Dachtragwerk ein frischer Riss entdeckt worden war. Nach erster Einschätzung der Fachfirma kann bis April 2022 eine sichere Ertüchtigung des Tragwerkes gewährleistet werden. (AZ)

