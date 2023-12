Landsberg

vor 16 Min.

Böser Sarkasmus und Zynismus ziehen sich durch Max Uthoffs Programm

Plus Kabarettist Max Uthoff redet bei seinem Auftritt im Landsberger Stadttheater ohne Punkt und Komma. Dabei macht er sich über viele Themen Gedanken.

Von Romi Löbhard

Was von Beginn an auffällt und den ganzen Abend durchhält: Max Uthoff redet bei seinem Auftritt im Landsberger Stadttheater ohne Punkt und Komma und schnell stellt sich die Frage, ob er überhaupt jemals Luft holt. Der Kabarettist, den die Kleinkunstbühne s‘Maximilianeum engagiert hatte, er redete und redete, benötigte dafür auch nicht einen Spickzettel. Schon die Ansammlung von Wörtern, Sätzen, Geschichten im ersten Teil des Abends mündete erst nach weit über einer Stunde in eine für alle wohlverdiente Pause. Und nein, ein angenehmer Abend mit sanfter Ironie und dem einen oder anderen lustigen Scherz wurde es auch nicht.

Beißender Spott, böser Sarkasmus und ja, auch Zynismus wetterleuchtete durch das Programm. Max Uthoff, einer der Chefs des ZDF-Politkabaretts „Die Anstalt“, machte sich zunächst Gedanken über das Leben an sich. Was sorgt für einen angenehmen Adrenalinkick? Muss es dafür unbedingt Bungee-Jumping oder High Diving sein? Reicht nicht auch ein schönes Stück Käse oder ein sanfter Kuss? Schnell jedoch wird es dunkler, die eigene Beerdigung braucht schließlich eine Planung, die einem selbst gefällt. Über Pflegeheime - „Langeweile am Anfang und am Ende des Lebens“ - und 287 ungelesene Bücher im Regal, einen kurzen Ausflug in die Hölle, die nicht den landläufigen Vorstellungen entspricht, Energiequellen, die er unsinnig findet, kommt Uthoff langsam aber sicher zur Politik.

