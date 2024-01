Landsberg

26.01.2024

Brauerei Maisach insolvent: Wie geht es mit der „Krone“ in Landsberg weiter?

Seit Oktober 2023 betreibt die Brauerei Maisach den Gasthof ‚Krone‘ am Flößerplatz in Landsberg.

Plus Im Oktober 2023 wurde das Gasthaus am Flößerplatz neu eröffnet. Jetzt kursieren Gerüchte von einer vorzeitigen Schließung.

Ende Oktober vergangenen Jahres wurde das neue Gasthaus Krone am Flößerplatz in Landsberg offiziell eröffnet. Besitzer ist die Brauerei Maisach, die dort ihre Biere und bayerische Küche anbietet. Knapp ein halbes Jahre später machen Gerüchte die Runde, das Gasthaus würde wieder schließen. Der Grund: Die Brauerei Maisach hat Insolvenz angemeldet.

Brauereichef Michael Schweinberger hat Mitte der Woche am Amtsgericht in Fürstenfeldbruck einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Die Brauerei sei zahlungsunfähig, informierte er die Presse. Dennoch hoffe er, dass das Aus des im Jahr 1556 gegründeten Betriebs noch verhindert werden kann. Am Donnerstag wurde ein Insolvenzverwalter bestellt, am Nachmittag fand ein erstes Gespräch statt, sagt Pressesprecherin Petra Neumaier auf Nachfrage unserer Redaktion. Gastronomen, Politiker und Privatleute hätten bereits ihre Hilfe angeboten, sogar eine Brauerei aus dem Allgäu.

