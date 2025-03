BRK Landsberg besetzt Bereichsleitung Pflege, Soziales und Senioren neu

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) Kreisverband Landsberg freut sich, Frau Katharina Fischer zum 1. März 2025 als neue Bereichsleitung für Pflege, Soziales und Senioren bekannt geben zu können. Frau Fischer, die bereits seit Mai 2022 im Kreisverband tätig ist, übernimmt diese Position nach ihrer erfolgreichen Tätigkeit als Teamleitung für Betreutes Wohnen. In ihrer neuen Rolle wird Frau Fischer die Verantwortung für ein breites Spektrum an Dienstleistungen übernehmen, darunter die ambulante Pflege mit der Team-/Pflegedienstleitung Frau Katharina Kerber, die Tagespflege mit der Team-/Pflegedienstleitung Frau Sabine Merkel, die Migrations- und Flüchtlingsberatung, die drei Betreuten Wohnanlagen in Landsberg sowie die Seniorenarbeit im Kreisverband.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir Frau Fischer für diese wichtige Position gewinnen konnten. Als Mitarbeiterin aus unseren eigenen Reihen bringt sie nicht nur eine hohe Expertise mit, sondern auch den Willen zur Weiterentwicklung und die Bereitschaft, diese Herausforderungen anzunehmen. Das macht sie zur idealen Besetzung.“, so der Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner.

Frau Fischers Nachfolge als Teamleitung Betreutes Wohnen tritt Frau Susanne Daufratshofer an, die seit August 2024 als Betreuungskraft im Betreuten Wohnen im Kreisverband tätig ist. Der BRK-Kreisverband Landsberg wünscht Frau Fischer und Frau Daufratshofer viel Erfolg in ihren neuen Positionen.

