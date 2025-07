BRK-Projektgruppe „Gemeinsam gegen Einsamkeit“ zu Gast beim SIP Scootershop

Einen besonderen Besuch empfing der SIP Scootershop am 7. Juli: Rund 15 Mitglieder der Projektgruppe „Gemeinsam gegen Einsamkeit“ des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) nutzten die Gelegenheit, hinter die Kulissen des international agierenden Roller-Spezialisten zu blicken. Begleitet wurden sie von Projektleiterin Marianne Asam, die das rein ehrenamtliche Team seit der Gründung Ende 2019 leitet.

Gruppenbild vor dem SIP Scootershop. Foto: SIP Scootershop

SIP-Geschäftsführer Alexander Barth begrüßte die Gruppe persönlich und führte sie gemeinsam mit Mitarbeitenden durch das moderne Logistikzentrum, Showroom und Büros. Besonders beeindruckt zeigten sich die Gäste von der hochautomatisierten Lagertechnik, den rund 50.000 verfügbaren Artikeln sowie der Vielfalt an ausgestellten Vespas und Motorradbekleidung. Bei Pizza und Cappuccino in der firmeneigenen Bar „Siperia“ entwickelten sich schnell angeregte Gespräche über Gemeinsamkeiten – etwa die Bedeutung von Gemeinschaft, Nachhaltigkeit und sozialem Engagement.

Die BRK-Projektgruppe verfolgt das Ziel, ältere Menschen aus der Isolation zu holen. Mit regelmäßigen Hausbesuchen, Ausflügen und gemeinsamen Mittagstischen fördert sie soziale Kontakte und Lebensfreude. Für ihr Engagement wurde die Initiative 2023 mit dem zweiten Platz beim landesweiten Wettbewerb „Was Wohlfahrts- und Sozialarbeit bewegt“ ausgezeichnet. „Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich riesig gefreut“, resümierte Marianne Asam. Auch bei SIP Scootershop bleibt die Begegnung in guter Erinnerung. Ein Wiedersehen bei einem der kommenden Events – etwa dem „SIP Open Day“ am 16. Mai 2026 oder der „Vespa Joyride“ am 4. Juli 2026 – ist bereits im Gespräch.

