Buchautor Hermann Kriegl ist ein kritischer Mahner

Hermann Kriegl beschäftigt sich seit Jahren mit der NS-Vergangenheit Landsbergs. Jetzt hat er ein neues Buch herausgebracht.

Dr. Hermann Kriegl ist in Landsberg geboren. Die Geschichte der Stadt, vor allem jene während der Nazi-Herrschaft, beschäftigt ihn bis heute. Er selbst sagt über sich, er habe die Rolle der einstigen Nazistadt am Lech angestrahlt wie niemand sonst. Unter anderem in seinem neuesten Buch "Landsberg am Lech – Manifestation extremer NS-Politik", das er im Eigenverlag herausgebracht hat.

Hermann Kriegl geht es eigenen Angaben zufolge darum, der Schönfärberei von geschichtlichen NS-Abläufen und den "Weichzeichnern", die heute noch ihr Unwesen treiben würden, sachlich entgegenzutreten. Das hat er in mehreren Büchern bereits getan, unter anderem in "Adolf Hitlers "treueste Stadt – Landsberg am Lech 1933 – 1945" aus dem Jahr 2003, das seit 2020 in einer aktualisierten Neufassung vorliegt. Kriegl hat darin vieles dokumentiert und kritisiert, vieles davon findet sich auch in seinem neuesten Werk.

Offene Kritik an anderen Veröffentlichungen zur Landsberger Zeitgeschichte

In "Landsberg am Lech – Manifestation extremer NS-Politik" sind die Hitler-Zelle, Landsberg als "Stadt der Jugend" und die KZ-Außenlager bestimmende Themen. Leider ist vieles eine Art Wiederholung dessen, was der Autor bereits in seinen vorherigen Büchern veröffentlicht hat, teilweise zitiert er auch daraus. Dazu gehört auch Kriegls offene Kritik an anderen Veröffentlichungen zur Landsberger Zeitgeschichte.

Er möchte nichts verschweigen und nichts verharmlosen, hat Hermann Kriegl einst im Gespräch mit unserer Redaktion gesagt. In seinen Büchern hält er Wort und nimmt kein Blatt vor den Mund. Der Autor wirft einen anderen, einen kritischeren Blick auf die Landsberger NS-Geschichte. Doch seinem Leser macht er es dabei nicht leicht: Unter anderem das Layout, der häufige Wechsel zwischen Zitaten, Quellenangaben, Ausschnitten und Kommentaren erschweren das Lesen.

Erhältlich ist "Landsberg am Lech – Manifestation extremer NS-Politik" in jeder Buchhandlung oder direkt beim Dr. Kriegl Verlag (Telefon 08191/2715, E-Mail: dr.hermann.kriegl@t-online.de).