Buchlesung mit Rolf-Jürgen Lang

Auf Einladung der Arbeitsgruppe 60plus der Landsberger SPD las Rolf-Jürgen Lang im Restaurant Il Lago di Garda aus seinem Roman DER BA.CH-CODE. Der Autor machte es seinem Publikum nicht leicht – doch wer sich auf die Geschichte einließ, wurde schnell in ihren Bann gezogen.

Im Zentrum des Romans steht der Gefreite Hubert Rösler, der sich in den letzten Kriegstagen 1945 eigenmächtig von seinem Marschbefehl absetzt. Statt direkt von einem Lazarett in Prag zu seiner Einheit nach Schwerin zurückzukehren, besucht er seine Eltern – ein riskantes Unterfangen, das ihn zur Fahnenflucht macht. Ein Hauptmann entdeckt ihn, doch statt ihn zu erschießen, bietet er ihm die Teilnahme an einem geheimen Sonderkommando an. Rösler willigt ein – ohne zu ahnen, welche lebenslangen Konsequenzen diese Entscheidung haben wird. Was folgt, ist eine Geschichte voller innerer und äußerer Konflikte: Rösler ist kein Widerstandskämpfer, sondern ein überzeugter Nazi, ein Mitläufer im aktivsten Sinn. Selbst die Liebe zu einer Schweizerin kann ihn nicht von seiner Ideologie abbringen. Langs Motivation für diesen Roman ist klar: „Es ist genau diese Grundeinstellung, gegen die man sich nicht gewehrt hat.“ Er kritisiert, dass viele Nazis nach dem Krieg unbehelligt blieben, ihre Positionen behielten und Einfluss ausübten – etwa im Staatsdienst.

Viele Figuren des Romans haben reale Vorbilder. Zahlreiche Biografien, auch aus Landsberg, fließen in den Roman ein, werden aber literarisch gebrochen und verfremdet. Ein besonderer erzählerischer Trick ist die Figur eines Lesers, der im Café Drechsel bei Croissant und Marillenmarmelade täglich Zeitungen liest. So werden reale Ereignisse wie Kohls Spendenaffäre, der Majdanek-Prozess oder der Mauerfall in die Handlung eingebettet und schaffen eine Brücke zwischen Fiktion und Zeitgeschichte. Langs Roman ist akribisch recherchiert. Juristische Details wurden von Fachleuten geprüft, sogar die Briefmarkenabfolge, die als Kontokennwort diente, wurde von einem Korrektor verifiziert – ein Detail, das der Autor dankbar überarbeitete. Die Lesung war eindrucksvoll – ein Abend, der nachhallt. Der Roman DER BA.CH-CODE ist keine leichte Kost, aber ein wichtiger Beitrag zur Auseinandersetzung mit deutscher Geschichte und ihrer Nachwirkung bis in unsere Gegenwart. Dies kam deutlich in einer langen anhaltenden Diskussion zum Ausdruck.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!