Freizeitspaß bei Rational: Kufen statt Kombidämpfer

Die Eishalle in Buchloe war am Kochen. Zum Eishockeyspiel „Rational gegen Rational“ waren rund 700 Personen gekommen, viele in Steam-Generators-Trickots, um optisch die Mannschaft des Unternehmens aus Landsberg zu unterstützen. Das internationale Team setzte sich aus Spielern aus Frankreich, Österreich, der Schweiz und Kanada zusammen. Dabei ging es nicht nur um Tore.

Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland waren angereist, mit Fahrgemeinschaften oder mehreren Bussen aus Wittenberg im Elsass. So waren Franzosen, bestückt mit einer Flagge mit dem Schriftzug „International“, zahlreich vertreten, sorgten für gute Stimmung und feuerten ihre Mannschaft lautstark an. Die kanadischen Familien verbanden das Spiel mit einem Urlaub in Deutschland, berichtete Elke Voss vom Rational Organisationsteam unserer Redaktion vor Ort. „Sämtliche Anfahrten wurden auf Eigeninitiative organisiert und aus der eigenen Tasche bezahlt. Rational übernahm die Kosten für die Trikots und die Miete für die Halle.“

Elke Voss blickt auf die Entstehungsgeschichte der Veranstaltung zurück: Unter den zahlreichen Gruppen in den Werken in Landsberg, Mitarbeitende treffen sich zum Beispiel regelmäßig zu Skiausfahrten, Beachvolleyball, zum Angeln oder Joggen, gibt es auch eine, die Eishockey spielt. Jedoch beklagten sie eines Tages, dass kaum Zuschauer kämen. „So kam uns die Idee, ihr mit einem Namen, Steam Generators, und Trikots mehr Sichtbarkeit zu verschaffen.“ Die Rational-Truppe maß sich gern mit den Teams anderer Firmen im Landkreis, so von Multivac, Delo oder Hilti. „Als wir erfuhren, dass Hilti auch internationale Turniere spielt, sagten wir uns: Das können wir auch“, erinnert sich Voss.

Französische Fans feuern das internationale Team Rational in der Buchloer Eishalle an. Foto: Christian Rudnik

Nicht nur Eishockey: Einnahmen der Tombola für guten Zweck

Das war vor einem Jahr, und seitdem laufen die Vorbereitungen für den großen Tag. Kuchenteams gründeten sich und sorgten bei dem Spiel für süße Verpflegung mit Kuchen und Waffeln. Andere sprachen Sponsoren an und konnten so viele Preise generieren, dass jedes zweite der 500 Lose einen Gewinn versprach. Allerdings musste man schnell sein, die Lose waren innerhalb kürzester Zeit verkauft. Gleich zu Beginn war klar, dass die Einnahmen für einen guten Zweck gespendet werden sollten, so Voss. Und so entschied sich das Team, sie an die Familie eines jungen, 2024 verstorbenen Kollegen am Landsberger Standort zu geben. „Rund 4500 Euro sind zusammengekommen, und die Stadiongaststätte will sogar noch etwas oben drauf legen“, freut sich Voss.

Laute Beats dröhnen durch die Buchloer Eishalle, als sich die Mannschaften zum Warm-up aufs Eis begeben, die Gäste in Blau, die Landsberger in Weiß. Die Spannung steigt, als es dunkel wird, „We are the Champions“ von Queen erklingt und Stadionsprecher Sven Schneider, bekannt als DJ Buddy und Stadionsprecher des HC Landsberg, die im Takt klatschenden Gäste begrüßt. Er ruft jeden einzelnen Spieler von The Internationals mit Namen auf, in beiden Mannschaft treten ausschließlich Männer an. Dann erklingen die Glocken von „Hells Bells“ von AC/DC, und im Licht eines Bodenfeuerwerks laufen die Spieler der Steam Generators ein.

Beim Eröffnungsbully haben die Gäste die Nase vorn, die nächsten Szenen spielen sich jedoch vor dem Tor der Internationals ab, die gleich in den ersten fünf Minuten ein Tor kassieren. Dass es nicht gleich noch mehr werden, ist dem hervorragenden Torwart Brett Brandon von Rational Canada zu verdanken. Im Gegensatz zu den Deutschen ist die internationale Truppe kein eingespieltes Team, einige von ihnen mussten das Eishockeyspiel im Vorfeld erst lernen und so werden Chancen vertan, was aber ihrem Elan keinen Abbruch tut. Jedoch hat auch der Torwart der Steam Generators, Eugen Engelmann, alle Hände voll zu tun.

CEO Dr. Peter Stadelmann (CEO)(links) und Peter Wiedemann (ehemaliger Vorstand Technik und Operation) feuern die Mannschaften an. Foto: Christian Rudnik

Ein erster Sturz, einige Frauen auf der Tribüne atmen hörbar ein. Der Spieler ist jedoch gleich wieder auf den Beinen. Das erste Drittel endet mit 6:3. Zu den Gästen auf der Tribüne, die im Sport-Outfit eifrig mitfieberten, zählten auch CEO Dr. Peter Stadelmann und Peter Wiedemann, bis Dezember 2024 technischer Vorstand von Rational. In den Pausen unterhalten die U9 Bambinis Buchloe Pirates sowie die Stadtkapelle Buchloe. Am Ende geht der Sieg mit 12:4 an die Landsberger. Das Event und auch schon die gesamte Organisation habe den Zusammenhalt bei Rational noch einmal gestärkt, freut sich Elke Voss, als im Anschluss die After-Game-Party steigt.