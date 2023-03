Bürger können online Wünsche für neues Wohnquartier äußern

Das geplante Baugebiet nördlich der Pfettenstraße in Landsberg ist Teil eines Förderprojekts. Nun werden die Bürgerinnen und Bürger online befragt.

Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr hat eine digitale Umfrage mit dem Ziel initiiert, ein Stimmungsbild aus den insgesamt zehn teilnehmenden Kommunen zum "Quartier der Zukunft“ zu erhalten. Dieses soll bei der Entwicklung der Wohnquartiere berücksichtigt werden. Wer sich mit seiner Meinung für das zukünftige Landsberger Wohnquartier an der Pfettenstraße einbringen möchte, hat laut einer Pressemitteilung der Stadt noch bis zum 30. April Zeit, sich online an der Umfrage zum Modellprojekt Landstadt Bayern zu beteiligen.

Es können etwa Wünsche und Anregungen zu Wohnformen, Anforderungen an die Wohnungen selbst, an das Areal und an die umliegenden Flächen abgegeben werden. Der Link zur Umfrage sowie ein Video mit Hintergrundinformationen zum Projekt ist auf der Internetseite der Stadt Landsberg (Rubrik Rathaus, Bauen & Wohnen, Stadtentwicklung) hinterlegt, heißt es in der Pressemitteilung.

Preisgericht entscheidet Ende Juni über die eingereichten Entwürfe

Die Entwicklung des innovativen Wohnquartiers startete bereits letzten Herbst mit Beteiligung der Landsberger Bürgerinnen und Bürger. Bei einem Aktionstag standen Expertinnen und Experten unterschiedlichster Fachrichtungen Rede und Antwort. Die dabei aufgenommenen Ideen und Anregungen wurden in den vom Stadtrat einstimmig beschlossenen Auslobungstext mit aufgenommen.

Zudem wurden in der Online-Veranstaltung "Nachgefragt!“ die am Aktionstag erarbeiteten Ergebnisse vorgestellt. Der Auslobungstext für den städtebaulichen und landschaftsplanerischen Wettbewerb ist seit Anfang März veröffentlicht. Ein Preisgericht wird Ende Juni über die beim Wettbewerb eingereichten Entwürfe der Architekten entscheiden. Anschließend ist eine Bürgerwerkstatt vorgesehen, bei der die Siegerentwürfe mit den jeweiligen Planern diskutiert und gemeinsam überarbeitet werden können.

Die Stadt Landsberg wurde als eine von insgesamt zehn Modellkommunen im Mai 2022 mit dem Baugebiet nördlich der Pfettenstraße für ein Förderprojekt des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr unter dem Namen "Landstadt Bayern - Initiative für innovative Stadtentwicklung“ ausgewählt. (AZ)

