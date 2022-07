Landsberg

13.07.2022

Bürgerbeteiligung: Neue Ideen für die Landsberger Altstadt

Plus Die Bürgerinnen und Bürger beteiligen sich rege an einer Online-Umfrage zur Zukunft der Innenstadt. Am Samstag können sie direkt mit der Oberbürgermeisterin darüber reden. Welche Wünsche und Anregungen es gibt.

Von Thomas Wunder

Die Stadt Landsberg möchte die Altstadt neu gestalten. Dazu laufen derzeit vorbereitende Untersuchungen für die gesamte Altstadt und ein Entwicklungskonzept für die nördliche Altstadt um den Hinter- und Vorderanger. Die Bürgerinnen und Bürger können sich online und auch am Samstag, 16. Juli, an einem Stand am Hauptplatz beteiligen. Unsere Redaktion hat einen Blick auf die in der Online-Beteiligung gemachten Ideen und Anregungen geworfen.

