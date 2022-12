Landsberg

vor 45 Min.

Bürgerentscheid Schlossberg: Das sind die Reaktionen

Im Kernbereich der ehemaligen Burg soll der Anbau an die Schlossbergschule errichtet werden.

Plus Nach dem Bürgerentscheid ist klar: Die Schlossbergschule in Landsberg erhält einen Anbau im Norden. So fallen die Reaktionen aus.

Von Thomas Wunder

Die Planungen für einen Anbau im Norden der Landsberger Schlossbergschule können fortgesetzt werden. Das ist das Ergebnis des Bürgerentscheids vom Sonntag. Zwar stimmte die Mehrheit der Wähler dagegen, weil die Anzahl der Nein-Stimmen aber deutlich unter der erforderlichen Stimmenzahl von 20 Prozent der Wahlberechtigten lag, gelten die bereits getroffenen Beschlüsse des Stadtrats. Die Oberbürgermeisterin und die Vertreter der Bürgerinitiative "Rettet den Schlossberg" werten das Ergebnis durchaus unterschiedlich. Wie es jetzt mit dem Projekt weitergeht.

