Bürgerwerkstatt zum geplanten Baugebiet an der Pfettenstraße

In der Pfettenstraße im Landsberger Westen sollen Wohnungen gebaut werden. Die Pläne dazu werden jetzt vorgestellt.

Am Montag, 3. Juli, lädt die Stadt Landsberg zu einer Bürgerwerkstatt ein, bei der die Siegerentwürfe des städtebaulichen Wettbewerbs zur Entwicklung des zukünftigen Wohnquartiers an der Pfettenstraße vorgestellt und diskutiert werden.

Wie die Stadt in einer Pressemeldung mitteilt, können sich alle Interessierten ab 18 Uhr im Veranstaltungssaal über den Lechturnhallen in der Lechstraße (barrierefrei zugänglich, Zugang von Norden) über die Entwürfe informieren und einbringen. Die Planungsbüros der Siegerentwürfe werden vor Ort sein. Bereits vorab werden am Wochenende alle Entwürfe im Veranstaltungssaal öffentlich ausgestellt. Die Ausstellung ist am Freitag, 30. Juni, von 16 bis 20 Uhr sowie am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli, jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Begleitend zur Bürgerwerkstatt und der Ausstellung findet vom 30. Juni bis 13. Juli eine Online-Beteiligung unter www.beteiligung-pfettenstrasse statt. Dabei werden die drei Siegerentwürfe auf einer Beteiligungsplattform in Form von Plänen dargestellt. Auch hier besteht für Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Hinweise einzugeben.

Bei einem Aktionstag in der Grundschule an der Platanenstraße wurde über das künftige Baugebiet "Pfettenstraße" informiert. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Die Entwicklung des innovativen Wohnquartiers startete im Herbst 2022 mit Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Bei einem Aktionstag standen Expertinnen und Experten unterschiedlichster Fachrichtungen vor Ort Rede und Antwort. Die dabei aufgenommenen Ideen und Anregungen wurden in den Auslobungstext für den städtebaulichen Wettbewerb mit aufgenommen. Der städtebauliche und landschaftsplanerische Wettbewerb für das zukünftige Quartier startete am 1. März. Vor der nun am 3. Juli stattfindenden Bürgerwerkstatt wählt am 26. Juni ein Preisgericht die beim Wettbewerb eingereichten besten Entwürfe der Planungsteams aus.

Landsberg ist eine von zehn Modellkommunen

Die Stadt wurde als eine von zehn Modellkommunen im Mai 2022 mit dem Baugebiet nördlich der Pfettenstraße für das Förderprojekt des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr unter dem Namen „Landstadt Bayern –Initiative für innovative Stadtentwicklung“ ausgewählt. Ziel des Projekts ist es, Kommunen zu fördern, die in einem Quartier das Beste aus Stadt und Land innovativ verbinden möchten. Mit der Aufnahme erhält die Stadt nicht nur finanzielle Fördermittel, sondern auch eine fachliche Beratung und wissenschaftlich Begleitung durch Expertinnen und Experten unterschiedlichster Fachrichtungen – beispielsweise zu alternativen Wohnformen, neuen und flexiblen Mobilitätskonzepten sowie Klima- und Umweltfragen.

An der Pfettenstraße soll vorwiegend geförderter Wohnungsbau durch die BayernHeim GmbH entstehen, ein Unternehmen des Freistaats, dessen Aufgabe es ist, als Initiator, Bauherr, Eigentümer, Vermieter oder Partner bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Neben Wohnungen sollen Räume für soziale Interaktionen und eine Kindertagesstätte für sechs Gruppen errichtet werden. Regenerative Energieformen (Erdwärme, Luftwärmepumpe) und das Prinzip der Schwammstadt (Regenwasser soll nicht abgeleitet werden, sondern versickern) sind angedacht. (AZ)

