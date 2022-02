Bundesversammlung: Diese Politiker aus dem Kreis Landsberg waren dabei

Plus Mit Ludwig Hartmann, Gabriele Triebel und Michael Kießling wählen drei Politiker aus dem Landkreis Landsberg den Bundespräsidenten in Berlin. Mit welchen Promis sie ins Gespräch kommen.

Alle fünf Jahre wird der Bundespräsident gewählt. Dafür kommt die Bundesversammlung in Berlin zusammen. Darunter waren auch drei Gesandte aus dem Raum Landsberg vertreten, um ihre Stimme abzugeben. So haben der Bundestagsabgeordnete Michael Kießling (CSU) sowie die Landtagsabgeordneten Ludwig Hartmann und Gabriele Triebel (Grüne) die Wahl erlebt.